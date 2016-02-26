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ضبط عاطل بحوزته 29 كيسا من مخدر "استروكس" بالدقى

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ضبط عاطل بحوزته 29 كيسا من مخدر "استروكس" بالدقى ضبط عاطل بحوزته 29 كيسا من مخدر "استروكس" بالدقى
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على تاجر مخدرات بمنطقة الدقى بحوزته كمية من مخدر "استروكس"، حيث تم القبض عليه بجوار نادى الصيد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للنقيب محمد وحيد معاون مباحث قسم شرطة الدقى تفيد اتجار "أحمد.ا" عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة نادى الصيد لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 29 كيس من مخدر "استروكس" المعروف بمخدر الشيطان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائه.

يعد مخدر "استروكس" من أخطر المواد المخدرة المنتشرة حديثا بين المتعاطين خاصة فى الأحياء الراقية، حيث يسبب احتقان وحشرجة بالصوت وربما يؤدى إلى هبوط فى الدورة الدموية ويسبب الوفاة.

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