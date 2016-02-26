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"التجمع": الحزب لن ينضم لأى ائتلافات برلمانية قبل عرض بيان الحكومة

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"التجمع": الحزب لن ينضم لأى ائتلافات برلمانية قبل عرض بيان الحكومة "التجمع": الحزب لن ينضم لأى ائتلافات برلمانية قبل عرض بيان الحكومة
أكد سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع و عضو مجلس النواب ، أن الحزب لن يحسم موقفه تجاه المشاركة فى الائتلافات البرلمانية من عدمه إلا بعد عرض بيان على المجلس، مبررا ذلك بأن البيان سيحتوى على خطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمر سيحدد الشكل النهائى للائتلافات .

و أضاف رئيس حزب التجمع فى تصرحات لـ"اليوم السابع " أن الواقع السياسى يقول أن الائتلافات القائمة فى البرلمان خلال الوقت الحالى هى مجرد "تجميع عددى" أكثر من كونها ائتلافات سياسية ، مؤكدا أن توحد النواب داخل ائتلاف حقيقى يتطلب وجود توافق سياسى حول رؤى محددة لقضايا اجتماعية و اقتصادية و برنامج تشريعى محدد.

و اعتبر عبد العال أن جميع الائتلافات المكونة فى الوقت الحالى مهددة بالحل و تغيير تركبيتها بعد بيان الحكومة .

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