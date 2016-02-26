الصحة تدرس تطوير 15 مستشفى مغلقة بالقليوبية منذ عام 2009

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ردا على ما نشره " اليوم السابع " بعنوان :" بالصور.. مبنى مستشفى قرية بلقس تكلف 6 ملايين جنيه وتحول لخرابة ومقلب قمامة"، أن المستشفى مغلقة منذ عام 2009 ضمن عدد 15 مستشفى أخرى بالقليوبية تم إغلاقهم منذ ذلك العام ، وتم إجراء دراسة لتلك المستشفيات لتطويرها وإدخال عدة أقسام تخصصية جديدة لخدمة الأهالى.

وأضاف "لاشين" فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن وزارة الصحة أرسلت لجانا لتصوير تلك المستشفيات وإجراء دراسة شاملة لكل مستشفى على حدا ، لوضع تصور لما تحتاج كل منطقة تقع بها المستشفى من أقسام مختلفة وخدمات طبية ناقصة لتطويرها

بالصور.. مبنى مستشفى قرية بلقس تكلف 6 ملايين جنيه وتحول لخرابة ومقلب قمامة.. وحملة توقيعات ضد وزير الصحة والأهالى يطالبون بتدخل رئيس الوزرء.. ووكيل صحة القليوبية: هحقق فى الموضوع