محامو هيئات الدولة يلتقون هيثم الحريرى لدعم مشروع "هيئة محامى الدولة"بالبرلمان

التقى وفد من محامى الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بالنائب الشاب المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية مساء أمس الخميس، لدعم مشرع قانون هيئة "محامى الدولة" المزمع مناقشته فى الأيام المقبلة بالبرلمان.

من جانبه أعلن النائب "هيثم الحريرى" عن دعمه لفكرة استقلال محامى الإدارات القانونية التى نص عليها الدستور فى المادة 198، وأوصى بالتواصل مع جميع النواب من مختلف البلدان والتوجهات لدعم المشروع الذى سيتم تقديمه.

وأوضح "الحريرى" أنه سيقوم بدراسة المشروع جيداً، وأنه سيقوم بمناقشته مع العديد من النواب الذين يدعمون الفكرة.

وأكد الدكتور محمد مهران محامى الدولة بجامعة الإسكندرية، على أهمية دعم جميع النواب لمشروع هيئة محامى الدولة لمكافحة الفساد وحماية الملكية العامة للشعب كما نص الدستور والقانون.

وأكد "مهران" أن نقابة المحامين بقيادة النقيب سامح عاشور، وعدد من أعضاء مجلس النقابة منهم "هشام بليح، على الصغير، خالد أبو كراع، يحيى التونى" أعلنوا فى المؤتمر الأخير الذى عقد بنادى المحامين منذ أيام عن دعمهم لفكرة الاستقلال من خلال إنشاء هيئة مستقلة لمحامين الإدارات القانونية.

ونوه "مهران" عن أنه يتم الآن إعداد مشروع الهيئة بمعرفة هشام بليح وكيل أول وزارة البترول، وعضو مجلس النقابة عن الإدارات القانونية بناء على ما تم التوافق عليه فى المؤتمر ومن خلال أربعة مشاريع تم تقديمهم إلى النقابة سيتم الاستعانة بهم.

وأشار "مهران" إلى أن نقابة المحامين أعلنت عن جدول زمنى للانتهاء من المشروع وهو عشرة أيام، وسيتم عقب ذلك تقديم المشروع لمجلس النواب لبدء مناقشته.