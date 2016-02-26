"أفضل علاجات فيروس سى" فى مؤتمر بالإسكندرية اليوم

يعقد بالإسكندرية اليوم الجمعة مؤتمر لمناقشة السياسة الدوائية الجديدة فى الفترة المقبلة على ضوء العلاجات الحديثة المتوافرة حاليا لعلاج فيروس سى.

ويشارك فى المؤتمر 10 من كبار أطباء الكبد فى مصر، على رأسهم الدكتور علاء نوح أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة المنوفية.

وقال الدكتور علاء نوح إن أهم 4 أدوية متوافرة حاليا هى السوفالدى والدكلانزا والهارفونى والكيوريفو، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا دراسات للتفضيل بين عقاقير فيروس سى مثل السوفالدى والدكلانزا اللذين يتعاطهاهما المريض معا وعقار الهارفونى، حيث من المعروف أن الهارفونى يتكون من عقار السوفالدى مع الليديبسفير فى قرص واحد أما عقار الكيوريفو فيتميز بقدرتة على علاج المرضى الذين يعانون من قصور بوظائف الكلى ، كما يستخدم فى علاج الحالات القليلة التى تبدى مقاومة للعلاجات الأخرى.

وأشار رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة المنوفية أن عقار الدكلانزا يتم تناولة مع السوفالدى ويفيد مرضى حالات فيروس سى المصحوبة بالتليف البسيط أو المتوسط ، مؤكدا أن الابحاث تجرى حاليا للتوصل لعلاج مرضى فيروس سى المصحوب بتليف متقدم ، حيث إن هذه الأدوية قد تؤثر على حالة الكبد بالسلب فى حالات التليف المتقدم.

يذكر أن المؤتمر سيناقش أفضلية كل علاج على حدة وبحسب حالة الكبد ودرجة التليف.