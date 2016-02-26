شوقى السيد: لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى يؤثر على سمعة البرلمان

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى الدستورى، إن مقابلة النائب توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلى تؤثر على سمعة البرلمان ، وتثير الأقاويل ومشاعر الرأى العام ضد المجلس ، لافتا إلى أن البرلمان وحده يستطيع أن يقدر ذلك وفق الأسباب التى أعلنها النائب توفيق عكاشة لاستقباله السفير الإسرائيلى.

وأضاف الدكتور شوقى السيد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن " عكاشة " له صفة نيابية ، ولابد أن يكشف عن أسباب المقابلة للبرلمان، وهل هى مقابلة شخصية أم أنها جاءت لكونه عضوًا فى البرلمان ، متابعا:" حينها يقدر البرلمان الموقف، وإذا وجد مجلس النواب إخلالاً بواجبات العضوية جراء تلك الزيارة، يمكن له اتخاذ قرار بإسقاط عضويته كنائب عن الشعب".

وتابع الفقيه الدستورى:" إسقاط العضوية له شروط، ولابد أن يكون بتصويت ثلثى الأعضاء فى حاله فقد شرط الثقة أو الاعتبار، وهنا يتعين على مجلس النواب البحث فى أسباب المقابلة التى نظمها عكاشة مع سفير إسرائيل|.

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