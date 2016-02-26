وزير الأوقاف: التكريم المتتابع لشيخ الأزهر شرف لكل أزهرى وفخر لكل مصرى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التكريم المتتابع للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنما هو شرف لكل أزهرى وفخر لكل مصرى.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى بيان رسمى، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية بإندونسيا.

وكانت جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، بمدينة مالانج بمحافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا، منحت الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر، تقديراً واعتزازاً بإسهاماته وجهوده العلمية والدينية فى نشر قيم الوسطية والسلم والتعايش بين المجتمعات ونبذ العنف والإرهاب.