بعد الحكم بحبسها.. فاطمة ناعوت تنشر قصيدة جديدة بعنوان "سجن"

وقالت ناعوت فى قصيدتها :
>يكرهونَ الشَّدوَ يا حبيبى
>لهذا
>يُصوّبون نِبالَهم
>نحو جناحى الأعزلين
>حتى
>تُسقطَ حصواتُهم
>ريشةً
>وحُلمًا
>فلا أطيرُ
>إلى حيثُ صوتِك
>يغنّى فوق الشجر:
>تعالى يا حبيبتى.
>سهروا لياليى
>إثرَ ليالٍ
>يجدلونَ قضبانَ الحديدِ
>وترساناتِ رصاصٍ
>ويفرشون الأرضَ الحزينةَ
>بالخرسانة المسلحة
>حتى يصنعوا سِجنًا مُحكمًا
>يليقُ بجموحِ أفكارى التى تطيرُ
>رغمًا عنهم
>وعنّى
>فيما وراء الحُجُبِ
>نحو السمواتِ العُلا
>ألمْ يخبرهم العارفونَ
>أن خيطًا نحيلاً من الحريرِ
>كان يكفى
>ليربِطَ مِعصمى
>ويكسرَ جَناحى؟
>ألم يخبرْهم ذوو المعرفة
>أن حصوةً ضئيلةً
>من أقواسِهم
>تشقُّ طريقَها
>نحو قلبى
>كانت تفى بما عزموا عليه عزمَهم؟!
>لو كانوا يعلمون
>لوفّروا أطنانَ الحديدِ
>وشكائرَ الأسمنتْ
>من أجلِ الفقراءِ
>يبنون لهم
>منازلَ وأكواخًا
>تحمى أجسادَ العرايا
>من ويلاتِ الصقيع.
>إنهم يا حبيبى
>يكرهونَ الموسيقى
>لهذا
>أغضبَهم همسى إليكْ:
>أدركْنى
>يا بعيدَ الدارْ
>هاتِ قيثارتَكْ
>وغنِّ لى
>أغنيةَ الفرح.
>أيها الغلاظُ
>وفِّروا زنازينَ العتمة
>لسافكى الدمِ
>وسفاحى الأحلامْ
>وخلّوا عنى كلبشاتِ الفولاذْ
>للصوص العقولِ
>وسارقى الأوطان.
>لا تُشهروا أمام وجهى
>سيوفَكم
>فلا حاجةَ لى بها لأُنحَر
>أنا
>تقتلُنى كلمةٌ
>تخرجُ من فمٍ عبوسْ
>لا يحبُّ النغَم.
>أمهلونى برهةً
>حتى ينتهى شهرُ الربيع
>وعهدًا
>سآتى إليكمْ
>طائعةً
>معصوبةَ العينين
>بورقة شجرٍ
>رابطةً مِعصميَى
>بسعفةِ نخيلٍ خضراءَ
>حاملةً فوق ظهرى
>مِخلاةً
>تحملُ أفكارى التى
>ستطيرُ من ثقوبِ الجدران الخرسانية
>إلى حيث لا تطالُها أياديكم
>ولا تسألوا عن قلبى
>فقد أودعتُه قبل مجيئى
>فى كفّ حبيبى
>حتى يجعلَه ريشةً
>يعزفُ بها
>على قيثارتِه.
ناعوت: لن أتهاون مع كل من يتفوه عنى بكلمة.. ولينتظروننى بساحات القضاء
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