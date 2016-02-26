أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد الحكم بحبسها.. فاطمة ناعوت تنشر قصيدة جديدة بعنوان "سجن"

Google+ Print
بعد الحكم بحبسها.. فاطمة ناعوت تنشر قصيدة جديدة بعنوان "سجن" بعد الحكم بحبسها.. فاطمة ناعوت تنشر قصيدة جديدة بعنوان "سجن"
نشرت الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت، قصيدة جديدة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الجمعة، بعنوان "سجن"، بعد شهر من الحكم بحسبها 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الأديان.

وقالت ناعوت فى قصيدتها :
>يكرهونَ الشَّدوَ يا حبيبى
>لهذا
>يُصوّبون نِبالَهم
>نحو جناحى الأعزلين
>حتى
>تُسقطَ حصواتُهم
>ريشةً
>وحُلمًا
>فلا أطيرُ
>إلى حيثُ صوتِك
>يغنّى فوق الشجر:
>تعالى يا حبيبتى.
>سهروا لياليى
>إثرَ ليالٍ
>يجدلونَ قضبانَ الحديدِ
>وترساناتِ رصاصٍ
>ويفرشون الأرضَ الحزينةَ
>بالخرسانة المسلحة
>حتى يصنعوا سِجنًا مُحكمًا
>يليقُ بجموحِ أفكارى التى تطيرُ
>رغمًا عنهم
>وعنّى
>فيما وراء الحُجُبِ
>نحو السمواتِ العُلا
>ألمْ يخبرهم العارفونَ
>أن خيطًا نحيلاً من الحريرِ
>كان يكفى
>ليربِطَ مِعصمى
>ويكسرَ جَناحى؟
>ألم يخبرْهم ذوو المعرفة
>أن حصوةً ضئيلةً
>من أقواسِهم
>تشقُّ طريقَها
>نحو قلبى
>كانت تفى بما عزموا عليه عزمَهم؟!
>لو كانوا يعلمون
>لوفّروا أطنانَ الحديدِ
>وشكائرَ الأسمنتْ
>من أجلِ الفقراءِ
>يبنون لهم
>منازلَ وأكواخًا
>تحمى أجسادَ العرايا
>من ويلاتِ الصقيع.
>إنهم يا حبيبى
>يكرهونَ الموسيقى
>لهذا
>أغضبَهم همسى إليكْ:
>أدركْنى
>يا بعيدَ الدارْ
>هاتِ قيثارتَكْ
>وغنِّ لى
>أغنيةَ الفرح.
>أيها الغلاظُ
>وفِّروا زنازينَ العتمة
>لسافكى الدمِ
>وسفاحى الأحلامْ
>وخلّوا عنى كلبشاتِ الفولاذْ
>للصوص العقولِ
>وسارقى الأوطان.
>لا تُشهروا أمام وجهى
>سيوفَكم
>فلا حاجةَ لى بها لأُنحَر
>أنا
>تقتلُنى كلمةٌ
>تخرجُ من فمٍ عبوسْ
>لا يحبُّ النغَم.
>أمهلونى برهةً
>حتى ينتهى شهرُ الربيع
>وعهدًا
>سآتى إليكمْ
>طائعةً
>معصوبةَ العينين
>بورقة شجرٍ
>رابطةً مِعصميَى
>بسعفةِ نخيلٍ خضراءَ
>حاملةً فوق ظهرى
>مِخلاةً
>تحملُ أفكارى التى
>ستطيرُ من ثقوبِ الجدران الخرسانية
>إلى حيث لا تطالُها أياديكم
>ولا تسألوا عن قلبى
>فقد أودعتُه قبل مجيئى
>فى كفّ حبيبى
>حتى يجعلَه ريشةً
>يعزفُ بها
>على قيثارتِه.

ناعوت: لن أتهاون مع كل من يتفوه عنى بكلمة.. ولينتظروننى بساحات القضاء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365