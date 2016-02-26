أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرى: إنشاء 10 آبار جوفية بـ"دارفور" فى إطار التعاون مع دول النيل

Google+ Print
وزير الرى: إنشاء 10 آبار جوفية بـ"دارفور" فى إطار التعاون مع دول النيل وزير الرى: إنشاء 10 آبار جوفية بـ"دارفور" فى إطار التعاون مع دول النيل
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائة والرى، أن تتعاون مع كافة دول حوض النيل، لإنشاء مشروعات تنموية تخدم الشعوب، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 10 آبار جوفية بدارفور بدولة السودان بتكلفة إجمالية قدرها مليون و161 ألف دولار لتوفير مياه الشرب النقية، والحد من انتشار الأمراض وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدارفور.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات صحفية، أن مصر لديها علاقات وثيقة مع كافة دول حوض النيل، مشيراً إلى أن نهر النيل مصدر أساسى لتحقيق التنمية فى مصر، وأن هناك مسارات متنوعة مع تلك الدول على رأسها العلاقات الثنائية التى تربطنا بكل دولة .

وأشار مغازى إلى أن مصر تسعى إلى توثيق وتدعيم التعاون والتكامل، رغم تواضع المنح المصرية نسبياً إذا ما تمت مقارنتها بالمنح التى تقدمها الدول الأجنبية، إلا أنها تعبير عن حرصها على دعم التنمية فى تلك الدول.

وزير الرى: وضع اللمسات النهائية بين مصر والسودان لشركة التكامل الزراعى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر