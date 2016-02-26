وزير الرى: إنشاء 10 آبار جوفية بـ"دارفور" فى إطار التعاون مع دول النيل

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائة والرى، أن مصر تتعاون مع كافة دول حوض النيل، لإنشاء مشروعات تنموية تخدم الشعوب، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 10 آبار جوفية بدارفور بدولة السودان بتكلفة إجمالية قدرها مليون و161 ألف دولار لتوفير مياه الشرب النقية، والحد من انتشار الأمراض وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدارفور.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات صحفية، أن مصر لديها علاقات وثيقة مع كافة دول حوض النيل، مشيراً إلى أن نهر النيل مصدر أساسى لتحقيق التنمية فى مصر، وأن هناك مسارات متنوعة مع تلك الدول على رأسها العلاقات الثنائية التى تربطنا بكل دولة .

وأشار مغازى إلى أن مصر تسعى إلى توثيق وتدعيم التعاون والتكامل، رغم تواضع المنح المصرية نسبياً إذا ما تمت مقارنتها بالمنح التى تقدمها الدول الأجنبية، إلا أنها تعبير عن حرصها على دعم التنمية فى تلك الدول.

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