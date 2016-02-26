سقوط عصابة بلية وشركائه للسرقة بالإكراه..المتهمون:عايزين فلوس عشان نتجوز

شباب فى مقتبل العمر، اختاروا السهل دون الصعب، فكروا فى الحصول على أموال بطريقة سهلة وسريعة بغض النظر عن مشروعية هذه الأموال، فقرروا امتهان السرقة والسطو المسلح على السيارات ومساومة مالكيها بالمال.

وقال المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تحت مسمى بلية وشركائه لسرقة السيارات بالجيزة فى اعترافاتهم أمام أجهزة الأمن: " نحن مجموعة من الشباب تربطنا علاقات صداقة منذ عدة سنوات، بحثنا عن فرص عمل فى أماكن عديدة وفشلنا فى ذلك، لعدة أسباب أبرزها أننا لم نجد العمل المناسب أو أننا لم نهوى التعب وبذل الجهد، وتعطلت أحلامنا فى الزواج وتكوين مستقبل باهر".

وتابع المتهمون:" كنا نجلس ساعات طويلة على المقاهى بدون عمل، حتى نفدت الأموال، ولم نجد وسيلة للحصول على المال سوى الطريق الحرام فقررنا جميعاً أن نمتهن السرقة، لسهولتها وسرعتها وتحقيق عائد مادى كبير فى وقت قليل".

وأضاف المتهمون:" خططنا ونجحنا فى سرقة سيارة أحد المواطنين بمدينة أوسيم واتصلنا به وساومناه عليها، وبالفعل دفع إلينا 25 ألف جنيه وتركنا له السيارة، فاكتشفنا أن الأمر سهل ، ووجدنا حفنة من الأموال بين أيدينا فى دقائق، هذه الأموال أعمت أعيننا عن الحقيقة وعن المصير المجهول ولم نرى السجن أمامنا، وماتت الضمائر وطبع الله على القلوب".

وقال المتهمون:" كررنا هذا الحادث أكثر من 30 مرة، تارة عن طريق السطو المسلح على السيارة، وتارة أخرى عن طريق مفتاح مصطنع نسرق، وكان بيننا من يعمل سمكرى ومن يعمل ميكانيكى، فكنا نغير معالم السيارة التى يرفض صاحبها سداد المبلغ المتفق عليه ونبيعها فى مدينة نصر أو الهرم".

>واستطرد المتهمون:" حققنا أموال طائلة وجمعنا مجموعة من السيارات المسروقة فى مكان نائى بأوسيم بالجيزة، وفوجئنا بقوات الشرطة تقتحم المكان وتضبطنا وتعيد جميع السيارات المسروقة إلى أصحابها، وبالتأكيد نحن نادمون على ما فعلنا، نادمون لأننا سنقضى شبابنا خلف قضبان السجن بدلاً من العمل والجد وكل هذا بسبب الشيطان والمخدرات".

بدأت الواقعة، بورود معلومات للواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، مفادها وجود بؤرة إجرامية بأوسيم مشكلة من 15 مسجل خطر فئة "ب" يطلقون على أنفسهم عصابة "بلية" يسرقون السيارات، فتم إيفاد مأمورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، نجحت فى ضبط المتهمين، وتبين أن بينهم 3 سائقين مسجلين شقى خطر فئة "ب " و10 عاطلين سابق اتهامهم فى عدد من قضايا السرقات والمخدرات ، و2 سمكرى سيارات سابق اتهامهما فى قضايا سرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع تارة ، والسطو المسلح عليها تارة أخرى، ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، أو تغيير معالمها للتصرف فيها للبيع، متخذين من مناطق "الهرم - العمرانية - مدينة نصر" مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

> وعثر بحوزة المتهمين على سلاح نارى، وتم إعادة 13 سيارة مسروقة، وتسليمها لمالكيها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى حبستهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأوسيم وإعادة 13 سيارة لمالكيها