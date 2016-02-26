بعد حرمان 15 عاما نجمة "الاوراق المتساقطة" تنجب توأمين

الثنائي الزوجين الممثلة عائشة بنغول الشهيرة بجميلة وزوجها علي ألتو يعيشان حالة سعادة كبيرة لا توصف بعد أن رزقهما الله صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير توأمان إناث هما ليلى وإيلين، وتتمتعان بحالة صحية جيدة مستقرة، بعد حرمان 15 عاماً من الإنجاب.

ووزن التوأم ليلى وإيلين جيد، اذ يبلغ 2 كلغم وزن كل واحدة منهما.

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