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هاني شاكر يستقيل من منصبه ونقابة الموسيقيين تعترض

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الجمعة 26-02-2016 01:40

كشف سكرتير عام نقابة الموسيقيين المصريين أحمد رمضان ان الفنان هاني شاكر تقدم باستقالته شفهياً، ولكن مجلس الإدارة اجتمع ولم يوافق على الاستقالة حتى الان.

ويقال ان هاني شاكر قدم استقالته بسبب الهجوم الأخير الذي واجهه بسبب قضية عبدة الشيطان التي أكد البعض انها مجرد حفلة لموسيقى الميتل، وعندما سئل عليها هاني قال إنه لا يعرفها فى الاساس.

وفي هذا الخصوص، أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بياناً عاجلاً جاء فيه: "يرفض مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بجلسته الطارئه بتاريخ 25/2/2016 عن نفسه و بصفته ممثلاً لاعضاء الجمعية العمومية و جموع فناني أي تطاول او تجاوز علي شخص أمير الغناء العربي و نقيب الموسيقيين الفنان / هاني شاكر بسبب تصديه للخروج عن القيم و المبادئ المجتمعية حيث ان مكامنته الفنية و الخلقية تعلوا علي المسيئين إليه وان سيادته يقود النقابة باقتدار و تشهد الاشهر القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة بالانجازات و إذا نعلن رفضنا لاي تجاوز ضد هذه القيمة الفنية و الخلقية المميزة و انحيازنا الكامل لسيادته لما يتمتع به في نفوسنا من احترام و تقدير و يعلن مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اساء او يسئ الي رمز من رموز الفن العربي".

 

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