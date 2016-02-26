الممثل جود لو يكرس جهوده لمساعدة أطفال مخيم "الغابة"

إنضم الممثل البريطاني جود لو (Jude Law) إلى الأصوات المطالبة بمساعدة الأطفال اللاجئين الذي يعيشون في مخيم "الغابة"، لكن ردود الأفعال على جهوده في مساعدة اللاجئين الصغار لم تلقَ الترحيب من الجميع.

فبحسب تقرير نشرته النسخة البريطانية من "هافينغتون بوست"، زار الممثل مخيم "كاليه" ليرى بنفسه الأوضاع المزرية التي أجبر العديدُ من اللاجئين على العيش فيها.

وقال لو عن زيارته: "أردت أن أرى الوضع بنفسي، لا يمكنك أن تكوّن رأياً عن شيء ما حتى تراه وتختبره. يبدو لي أن القضية الملحَّة هي الأطفال الذين وصلوا دون مرافقة، والذين يعيشون في ظروفٍ فظيعة. يجب تسليط الضوء على مأساتهم".

كما قام الممثلُ البريطاني بزيارة مسرح "الفرصة الجيدة" الذي قامت مجموعة من المتطوعين البريطانيين بإنشائه في "الغابة" العام الماضي، إلى جانب جمعية "مساعدة اللاجئين".

ووقع لو على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون تشجعه على السماح للأطفال الموجودين في "الغابة" بالانضمام إلى عائلاتهم التي تعيش في بريطانيا.