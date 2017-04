كوميديا ومغامرات جديد الصالات العربية

صراع بين الخير والشر في مصر القديمة وعالم الأزياء تحت رحمة Derek و Hansel. هذه هي مواضيع الفيلمين الذي بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Kings of Egypt

إذا كانت شركة Lionsgate تحلم أن تحلّ سلسلة أفلام Kings of Egypt مكان The Hunger Games، فهذا لن يتحقق ويجب على الشركة البحث عن مصدر ثاني لسلسلة ناجحة. هذا الفيلم الذي بلغت كلفة إنتاجه 140 مليون دولار متوقّع أن يحصد في الصالات الأميركية مبلغ 10.5 مليون دولار أو 15 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من بدء عرضه إذا كانت الشركة المذكورة محظوظة. من هذا المنطلق، لا يمكن أن تجازف الشركة وتقوم بإنتاج جزء ثاني منه إلاً إذا حصد 30 مليون دولار وما فوق في نهاية أول أسبوع من عرضه في الصالات. قد يشكّل هذا الفيلم الانتكاسة الأولى لفيلم باهظ الثمن بالكاد سيغطي كلفة إنتاجه حين يعرض في الصالات العالمية هذا إذا نال إعجاب الجمهور الصيني. في المقابل، يقال أن شركة Lionsgate رصدت في البداية المبلغ المذكور لإنتاج ثلاثة أفلام وليس فيلماً واحداً ولكن ما حصل قد حصل وصرف المبلغ بكامله على فيلم واحد !!! Kings of Egypt مبني على الخيال والمغامرات ومستوحى بشكل غير دقيق من حقبة مصر القديمة. أما محوره فهو قوى الظلام التي ستتمكن من السيطرة على مصر لتتواجه بعدها مع بطل اسمه Bek وهو حليف حورس في مهمة صعبة لإنقاذ العالم والمرأة التي يحبها. Kings of Egypt فيلم من بطولة Gerard Butler ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان.

Zoolander 2

بعد 15 عاماً من الانتظار وبعد أن جصد الجزء الأول 60.7 مليون دولار على شباك التذاكر عالمياً مقابل كلفة إنتاج 28 مليون دولار، قررت شركة Paramount خوض مغامرة إنتاج فيلم آخر عنوانه Zoolander 2. هذا الجزء هو من بطولة واخراج Ben Stiller الذي كتب السيناريو أيضاً ويشاركه البطولة كل من Owen Wilson و Penelope Cruz و Kristen Wiig و Will Ferrell ومجموعة كبيرة من النجوم بإطلالات خاصة. إذاً يعود Derek و Hansel الى الساحة وهذه المرة سيتوجهان الى Roma حيث سيحاولان إحباط مؤامرة على طريقتهما الخاصة وإنقاذ عالم الأزياء مجدداً... Zoolander 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق والأردن وسلطنة عمان ولبنان.