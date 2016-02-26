ايما واتسون تعتزل التمثيل في الـ 2016

أعلنت النجمة العالمية إيما واتسون (Emma Watson) عن قرارها التوقف عن التمثيل لمدة عام من أجل القراءة والاهتمام بقضية حقوق المرأة.

وقالت بطلة سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة إنها اتخذت هذا القرار من أجل أمرين أولهما القراءة بمعدل كتاب كل اسبوع بالإضافة إلى قراءة كتاب شهرياً في إطار اشتراكها في نادٍ للكتب، وأشارت إلى أنها ستتفرغ للقراءة والدراسة فقط.

أما الأمر الثاني فيتعلق بمهمتها كسفيرة للنوايا الحسنة معنية بالدفاع عن حقوق النساء الشابات، حيث ستركز اهتمامها على قضية حقوق المرأة من ضمن برنامج الأمم المتحدة " HeForShe"، الذي يهدف إلى اشراك الرجال أيضا في النضال من أجل المساواة بين الجنسين.