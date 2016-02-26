قاتل زوجته بالمنيا: الشك أعمانى وخنقتها حتى فارقت الحياة

"عفاف .ع " ، ضحية جديدة من ضحايا الأزواج الذين يتعاطون المخدرات والتى تسببت فى إصابتهم بالمرض النفسى لدرجة الشك فى أى خطوة تتخذها الزوجة، حتى وصل به الشك لأن يرى أشياء لا تحدث على أرض الواقع.

وفى يوم الواقعة شك الزوج فى أن أحد الأشخاص نزل من حجرته ، فهرع إلى زوجته وقام بخنقها ثم لف "إيشارب" حول رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم نزل إلى أبوية وأخبرهم أنه قتلها.

الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه اللواء رضا طبلية ، مدير أمن المنيا من مأمور مركز سمالوط ، يفيد بتلقيه بلاغا من أسرة شخص يدعى "أبو اليمين" يفيد بقتله زوجته بسبب شكه فى سلوكها .

على الفور انتقل كلا من المقدم محمود الجيار، رئيس مباحث مركز سمالوط، والنقيب محمد صقر، معاون مباحث المركز ،وتم ضبط المتهم وبالفحص تبين قيام "أبو اليمين" بقتل زوجته "عفاف .ع "، 25 سنة ربة منزل خنقا بـ"إيشارب"، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم لسنة 2016 1840 إدارى سما لوط.

وبسؤال المتهم قال: "كنا نعيش حياة سعيدة لكن لم تسفر عن إنجاب أطفال، ولكن الشك حول حياتى إلى جحيم، فلم أعد أثق فى زوجتى ، وبسبب الشك فى سلوك زوجتى أخذت أراقبها وفى يوم الواقعة رأيت أحد الأشخاص ينزل من الحجرة على السلم حاولت الإمساك به لكنه لاذ بالفرار، فجلست معها قليلا ثم غافلتها وقمت بخنقها".

وتابع: " قمت بخنقها بيدى ، وعندما سقطت على الأرض لفيت الايشارب حول رقبتها حتى فارقت الحياة وأصبحت جثة هامدة وبعدها نزلت إلى الدور الأرضى وأبلغت والدى أننى قتلتها وطلبت منهم يشوفوا حل للجثة".

وتوجه أبواه وشقيقه فور علمهم بالواقعة إلى مركز الشرطة وتقدموا ببلاغ ضد نجلهم تتضمن قيامة بارتكاب جريمة القتل ، واقروا فى محضر الشرطة أن نجلهم يعانى من إدمان الخمور والأقراص المخدرة ويتم معالجته نفسيا.

وبتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات ، كشفت التحريات أن الأب والأم يسكنا فى الدور الأرضى للمنزل وأن نجلهما يسكن فى الطابق العلوى ، وأن الزوجة تتمتع بحسن الخلق، ويشهد الجميع بحسن سمعتها.

تم عرض المتهم على النيابة واعترف بارتكابه الجريمة، وأمرت النيابة بتجديد حبس المتهم 15 يوم على ذمة التحقيق.