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التدخين والمقلى أهم أسباب تراكم الدهون الثلاثية.. والنتيجة جلطات القلب

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التدخين والمقلى أهم أسباب تراكم الدهون الثلاثية.. والنتيجة جلطات القلب التدخين والمقلى أهم أسباب تراكم الدهون الثلاثية.. والنتيجة جلطات القلب
ارتفاع نسبة الثلاثية فى الدم مشكلة يعانى منها الكثيرون، ولها الكثير من الأسباب والعوامل والعادات الخاطئة التى يمارسها معظمنا فى حياتنا اليومية.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الكثير من الأسباب تساعد على تكون الدهون الثلاثية فى الجسم وزيادة نسبتها، أهمها:

- السمنة وزيادة الوزن بشكل كبير وإهمال ضبط الوزن يؤدى لتراكم الدهون خاصة فى منطقه البطن.
>- تناول بعض الأدوية خاصة التى تساعد فى إدرار البول.
>- التدخين بأنواعه وبشكل شره فترة طويلة.
>- الإفراط فى تناول الكحوليات.
> - تناول الأطعمة الدسمة والمقليات يزيد الدهون فى الجسم بشكل عام والدهون الثلاثية بشكل خاص.

وتشير أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إلى أن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية تسبب الإصابة بأمراض خطيرة على المدى البعيد، منها تصلب الشرايين، وأمراض القلب والأوعية الدموية وخلل فى وظائف الكلى، وبالتالى تسبب ارتفاع ضغط الدم، وزيادة احتماليه حدوث جلطات القلب والدماغ.

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مصر 365

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