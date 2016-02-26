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أوباما: ندرك صعوبة إرساء وقف إطلاق النار فى سوريا وسنعمل على نجاحه

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أوباما: ندرك صعوبة إرساء وقف إطلاق النار فى سوريا وسنعمل على نجاحه أوباما: ندرك صعوبة إرساء وقف إطلاق النار فى سوريا وسنعمل على نجاحه

>قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستعمل كل ما فى وسعها لانجاح وقف إطلاق النار فى سوريا رغم الشكوك الكبيرة حول ما إذا كان الاتفاق سيصمد.

واتفقت الولايات المتحدة وروسيا وأطراف أخرى على "وقف العمليات القتالية" فى سوريا والمقرر أن يبدأ يوم السبت.

وبعد اجتماع مع فريق الأمن القومى الأمريكى فى مقر وزارة الخارجية عبر أوباما عن عزم بلاده على انجاح الاتفاق لكنه قال إن هناك ما يدعو للتشكك.

وقال "لا تعترينا أية أوهام، نعلم جميعا أن هناك الكثير من المخاطر المحتملة وهناك الكثير من الأسباب التي تدعو للتشكك لكن التاريخ سيحكم علينا بقسوة إذا لم نقم بدورنا على الأقل في محاولة إنهاء هذا الصراع المروع بالوسائل الدبلوماسية".

وأضاف "إذا تم تنفيذه "وقف إطلاق النار" فقد يؤدى إلى الحد من العنف وإيصال المزيد من الطعام والمساعدات إلى السوريين الذين يعانون ويحتاجون للمساعدة بشدة".

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