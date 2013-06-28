نادر عبد الله ينتهى من كتابة تيتر مسلسل “فرعون”

انتهى الشاعر نادر عبد الله من كتابة تيتر اجديدا لمسلسل”فرعون”، وتم تكليفه بنائا على طلب المنتج حسام شعبان.

وتأتى تلك الخطوة رغم الإعلان من قبل عن أن التيتر سيكون من كلمات الشاعر سيد حجاب.

الأغنية الجديدة من ألحان وغناء تامر عاشو وتزيع احمد عبد السلام ، وتقول كلماتها التى كتبها نادر” فرعون رجع تاني سلطانه ، ده عنيه و ده أديه ولسانه ، وكمان ورا منه هامانه ، بيشتريله وبيبيعله ، راجع وراجعه معاه حاشيه ، واقفه الحياة وبيقولوا ماشيه ، وإن قال على الأبيض فوشيا ، يوافقوا و يخافوا من زعله.

مسلسل فرعون تأليف ياسر عبد المجيد وعمرو الشامى ، واخراج محمد على ، وبطولة خالد صالح وجومانا مراد