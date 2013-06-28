أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

نادر عبد الله ينتهى من كتابة تيتر مسلسل “فرعون”

  • 5
Google+ Print
نادر عبد الله ينتهى من كتابة تيتر مسلسل “فرعون” نادر عبد الله ينتهى من كتابة تيتر مسلسل “فرعون”

انتهى الشاعر نادر عبد الله من كتابة تيتر اجديدا لمسلسل”فرعون”، وتم تكليفه بنائا على طلب المنتج حسام شعبان.

وتأتى تلك الخطوة رغم الإعلان من قبل عن أن التيتر  سيكون من كلمات الشاعر سيد حجاب.

الأغنية الجديدة من ألحان وغناء تامر عاشو وتزيع احمد عبد السلام  ، وتقول كلماتها التى كتبها نادر” فرعون رجع تاني سلطانه ، ده عنيه و ده أديه ولسانه ، وكمان ورا منه هامانه ، بيشتريله وبيبيعله ، راجع وراجعه معاه حاشيه ، واقفه الحياة وبيقولوا ماشيه ، وإن قال على الأبيض فوشيا ، يوافقوا و يخافوا من زعله.

مسلسل فرعون تأليف ياسر عبد المجيد وعمرو الشامى ، واخراج محمد على ، وبطولة خالد صالح وجومانا مراد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا