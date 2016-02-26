تامر حسنى بعد دخول مصر موسوعة جينيس بأكبر حملة تبرع بالدم: شكرا للشباب

هنأ الفنان تامر حسنى، الشعب المصرى بمناسبة دخول مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فى أكبر حملة للتبرع بالدم ، "مبادرة نبض الحياة".

ونشر الفنان تامر حسنى، صورته مع الجائزة على موقع "انستجرام" وكتب: "ألف مليون مبروك لمصر دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى أكبر حملة تبرع بالدم فى العالم، شكراً لكل اللى لبى دعوتى وشاركنى الحملة، وألف ألف ألف ألف شكر لشباب مصر العظيم".

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