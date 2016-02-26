بالصور..افتتاح المؤتمر والمعرض القومى لتفعيل برنامج محو الأمية بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المؤتمر والمعرض القومى لتفعيل برنامج محو الأمية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت شعار (رؤى غير تقليدية) بحضور الدكتور أسامة محمود فراج رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة وبعض النقابات المعنيين بمشروع محو الأمية، وتمثلت رؤية المؤتمر فى إنتاج مواطن متحرر من الأمية قادر على العيش والمشاركة فى تنمية ذاته ومجتمعة.

وأشار المحافظ إلى أن نشر التعليم الجامعى وبرنامج ومحو الأمية خطان متوازيان يتم التخطيط لهما بدقة، من أجل الارتقاء بمستوى تعليم أبناء المحافظة.

وأضاف أنه طرح فكرة استثمار مجهودات القوات المسلحة بأن يتم الاستعانة بالمجندين فى تعليم ومحو أمية أبناء البدو فى القرى والوديان بالمحافظة أثناء فترة تجنيدهم، وقد نالت الفكرة استحسانا كبيرا وسيتم تطبيقها قريبا، كما قدم الشكر للهيئة لاختيارهم شرم الشيخ لإقامة مثل هذا المؤتمر الهام وتمنى التوفيق للجميع.



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