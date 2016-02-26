اليوم.. 20 مرشحا بسوهاج يخوضون انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

يتنافس 20 من مرشحًا على 7 مقاعد، للفوز بعضوية مجلس الإدارة فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائى كامل.

وتبدأ الانتخابات فى التاسعة صباحًا وتُغْلَق الصناديق فى السادسة مساءً، وسوف يتم اختيار 5 أعضاء من شعبة الهندسة المدنية، واثنين من شعبة كهرباء.

وأبرز المرشحين لانتخابات المهندسين من شعبة المدنى: السيد أبو عقيل، وأكرم راضى فخرى، وعلى عبد الساتر الدردير، وعلى عادل حجازى، وكمال الحناوى، وأحمد خالد مقلد، وعصام أنور طه، وعصام فهمى، وعاطف عبد العزيز. أما شعبة الكهرباء فأبرز المرشحين هم المهندسين عمر عبد الرزاق، ومحمد خضيرى قبيصى، وأبو العزايم فهمى، ومحمد عبد اللاه أحمد ناصر.