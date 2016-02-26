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الجيش الليبى يبحث مع معاون مجموعة عمر المختار التطورات العسكرية بدرنة

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الجيش الليبى يبحث مع معاون مجموعة عمر المختار التطورات العسكرية بدرنة الجيش الليبى يبحث مع معاون مجموعة عمر المختار التطورات العسكرية بدرنة

>بحث القائد العام لقوات الجيش الليبى، الفريق أول ركن خليفة حفتر، أمس الخميس، مع معاون مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى،عقيد كمال الجبالى آخر التطورات العسكرية فى مدينة درنة.

وذكر موقع "أخبار ليبيا 24" أمس، أن حفتر ناقش أيضا مع الجبالى بالقيادة العامة بمدينة المرج تقدم قوات الجيش نحو مدينة درنة وتحريرها من تنظيم الدولة "داعش".

يشار إلى أن سلاح الجو الليبى بقاعدة الأبرق الجوية أوقع خلال الفترة الأخيرة خسائر كبيرة فى الأرواح والآليات العسكرية فى صفوف تنظيم الدولة المتمركز فى ضواحى مدينة درنة خاصة فى الحى 400.
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