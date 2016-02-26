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وزير الداخلية اللبنانى يدعو لتعليق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله

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وزير الداخلية اللبنانى يدعو لتعليق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله وزير الداخلية اللبنانى يدعو لتعليق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله

>دعا وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق إلى تعليق الحوار الثنائى بين تيار المستقبل وحزب الله حتى تتبدل بعض الأمور الحالية"، معتبرا أن "أهداف الحوار القائم بين التيار والحزب الله لم تتحقق، لاسيّما فى الملف الرئاسى والأمنى.

وكشف المشنوق المقرب من رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى فى حديث لقناة "أل بى سى " التليفزيونية اللبنانية، أنّ "الخلايا الإرهابية التى يديرها الحرس الثورى الإيرانى فى 8 دول خلال 2015 خرجوا من لبنان وتدرّبوا فيه". وسأل: "هل هذه سياسة لبنانية تنسجم مع الحوار وتجنبه من الفتنة".

ورأى المشنوق أنّ "هناك دول جديدة ستنضم إلى لائحة الدول الخليجية فى مواجهة لبنان، مؤكدا أنّ لبنان لايمكن أن يرتمى فى أحضان إيران لأنّ هذا بلد عربى بتاريخه وهويته ومستقبله".

وقال إنّه "لا تستطيع جهة لبنانية وحدها أن تقرر سياسة لبنان الخارجية"، معتبرا أنّ "رئيس تمام سلام ربما التبس عليه الأمر بشأن تنسيق وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل بشأن الموقف من البيان بشأن الاعتداء على السفارة فى إيران".

وقال: "المعلومات التى أدلى بها الوزير جبران باسيل لم تكن مطابقة لما تم إطلاع سلام عليه "، مشيراً إلى "كل قراءة باسيل للوحدة الوطنية والنأى بالنفس غير دقيقة".
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مصر 365

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