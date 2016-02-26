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بداية مُبهرة في اليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو!

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الخميس 25-02-2016 17:15

بدأ يوم أمس اسبوع الموضة في ميلانو للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 وقد شهد هذا اليوم أسماء ايطالية بارزة، كما شهد ابداعات وتصاميم رائعة.

ومن بينهم دار "غوتشي" Gucci التي قدمت مجموعة متنوعة بشكل كبير، غنية جداً بالتفاصيل والتي بدت أشبه بأعمال فنية استوحيت من مواضيع مختلفة منها الرومانسية، والشرق الأقصى كما النمط العسكري، والقرون الوسطى.
كما قدمت دار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli أيضاً مجموعة رائعة استوحيت من زمن السبعينيات وتفاصيله الغنية والتي لم تخلو من النمط المترف الشهير بالدار، وهذه هي المجموعة الثانية لمديد الابداعي الجديد للدار "بيتر دنداس" Peter Dundas.
وأيضاً دار "البيرتا فيريتي" Alberta Feretti كانت على قائمة اليوم الأول وقد قدمت لنا تصاميم مزينة بالورود، وغاية في الأنوثة والرومانسية، بألوانها الهادئة والزاهية.

بانتظار المزيد من الابداعات والتصاميم الرائعة في اسبوع الموضة في ميلانو.

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سيدتي