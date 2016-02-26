طلاب "دار علوم القاهرة" يدشنون فعالية "هنحضر حفل منير بالعافية"

دشن عدد من طلاب الفرقة الأولى بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فعالية بعنوان "هنحضر عافيااا"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وذلك للمطالبة بحضور حفل الفنان محمد منير، اليوم الجمعة،? ?بعد عدم قدرتهم على تسجيل أسمائهم بإدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية، لحجز تذاكر الحفل.

وقال الطلاب، "?أحنا بنرفض أن التيكت لـ250 طالب بس فى كل كلية والباقى بيروح لعائلات الموظفين برعاية الشباب اللى هو من حقنا عشان كده هنقف يوم الحفلة أمام الباب الرئيسى وهنطالب بدخول الجامعة وحضور الحفلة".

جابر نصار: تذاكر حفل منير مجانية ولن يدخل من لا يحمل دعوة "مسلسلة"

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إقبال كثيف من طلاب جامعة القاهرة على حجز تذاكر حفل "منير"

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