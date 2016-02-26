"مستقبل وطن": لا اعتراضات لدينا على لائحة البرلمان وسنصوت لصالحها

أكد سيد نور، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، مناسبة ولا توجد أى اعتراضات لحزبه عليها ، مؤكدا أن الحزب سيصوت لصالحها، مشيرًا إلى أن حزبه شارك فى وضع بنود هذه اللائحة ، متابعا :"درسنا جميع المواد خلال كتابها بعد تقديم تصور كامل للجنة إعداد اللائحة من قبل ممثلنا فى اللجنة النائب محمد عطا سليم".

وأوضح سيد نور ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن اجتماعا مرتقبا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن سيعقد خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الشكل النهائى للائحة .

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