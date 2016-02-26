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فيصل بن بندر يوجّه بمعالجة التجاوزات في منطقة الرياض

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فيصل بن بندر يوجّه بمعالجة التجاوزات في منطقة الرياض فيصل بن بندر يوجّه بمعالجة التجاوزات في منطقة الرياض

    رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم امس الاجتماع الأول لمحافظي منطقة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على أهمية دور المحافظ في متابعة الأمور المتعلقة بالمحافظة كافة، وملاحظته للقصور والتجاوزات واتخاذ الإجراءات فيها.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سموه أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ووكلاء الإمارة المساعدون ومديرو العموم وعدد من المسؤولين.

من جهة اخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم امس رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ سعد بن علي الشدي ومساعد رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ د. صالح بن إبراهيم آل شيخ ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة الشيخ محمد بن عثمان الزهراني، الذين قدموا للسلام على سموه.

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