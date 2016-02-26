ولي العهد يوجه بتحويل جميع الإجراءات إلى تعاملات إلكترونية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بالاستمرار في تحويل جميع الإجراءات إلى تعاملات إلكترونية وتطوير الخدمات القائمة بما يكفل تقديمها بصورة مثالية ودقيقة.

جاء ذلك عقب اجتماع سموه بمديري القطاعات الأمنية بعد الانتهاء من فعاليات ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الذي أقيم خلال اليومين الماضيين بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وأكد سموه على أن الوزارة كمنظومة حكومية متكاملة تسعى إلى تطوير قائمة خدماتها الإلكترونية وإضافة العديد من الخدمات من خلال قطاعاتها الأمنية التي تسير من أجل تحقيق هذه الرؤية الشاملة والمستقبلية.

من جهته عبر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عن بالغ شكره وسعادته بحصول الجوازات على عدد من الجوائز في هذا الملتقى وهي الخدمة الشاملة ( هوية مقيم وهوية زائر) ، وأفضل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي : @epassportgovsa , @aljawazatksa ، وأفضل فلم للتوعية بالخدمات الإلكترونية ( واجهة البلاد ).

وأشار اللواء اليحيى إلى أن هذه الجوائز جاءت تتويجاً لجهود المديرية العامة للجوازات التي تبذل مابوسعها لتفعيل الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة وكسب رضا المستخدم الذي تعمل الجوازات من أجله.