بدء التشغيل التدريجي للرقم الموحد «911» بمنطقة مكة

بدأت وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني والمركز الوطني للعمليات الأمنية بالتشغيل التدريجي للرقم الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة.

وتم إعداد المشروع بمراحل مدروسة ومتتالية وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي سبق أن دشن هذا المشروع بموسم الحج المنصرم لعام 1436ه؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى الأمن العام بفروعه (الدوريات الأمنية - المرور - أمن الطرق ) والدفاع المدني، يلي ذلك الأجهزة الأمنية والخدمية الأخرى، فتم توجيه دعوة لعدد من الجهات ذات الصلة والتي لديها أرقام طوارئ كالمباحث العامة ووزارة الصحة والهلال الأحمر ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المدن الاقتصادية بهدف زيارة الموقع والاطلاع على أحدث الأنظمة والتجهيزات كأجهزة الاتصال والمراقبة التلفزيونية وإمكانية الربط بعددٍ من الجهات وتقديم الخدمة بشقيها الأمني والإنساني أيضاً. وقدم المعنيون بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني عرضاً موجزاً عن مراحل المشروع وأهدافه والتطلعات المستقبلية لإدارة الأزمات من خلال المكان المخصص لهذا الغرض وبمشاركة الأجهزة ذات الصلة مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر كشركاء أساسيين خلاف عدد من الجهات التي يتطلب وجود ممثلين لهم.

كما أوضح المسؤولون عن هذا المشروع أنه سيكون نقله نوعية في الأداء الأمني والخدمي على حد سواء، وسيكون هناك حملة إعلامية وتوعوية تسبق انطلاقه.