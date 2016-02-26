خادم الحرمين يرعى سباق الخيل الكبير على كأس الملك عبدالعزيز.. غداً

يرعى بمشيئة الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية مساء غدٍ السبت المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كاس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمته لجياد الإنتاج وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية الذي خصص له شوط السباق العاشر.

وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الاعتزاز والتقدير بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين مما كان له أكبر الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصلية وتوسيع قاعدتها الجماهيرية بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

وقال سموه: «إن رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية أيده الله للحفل تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على إبراز هذه الرياضة الأصيلة»، مُرحباً بتشريف خادم الحرمين الذي يعد دعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية، ومتمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالصورة المشرفة.