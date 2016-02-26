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صلابة الجلد الموضعى مرض مناعى يصيب النساء فى الطفولة والشباب

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صلابة الجلد الموضعى مرض مناعى يصيب النساء فى الطفولة والشباب صلابة الجلد الموضعى مرض مناعى يصيب النساء فى الطفولة والشباب
صلابة الجلد الموضعى من الأمراض المناعية التى تصيب النساء أكثر من الرجال وتبدأ الإصابة به فى مرحلتى الطفولة والشباب.

ويقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض المناعية بجامعة عين شمس أن صلابة الجلد الموضعى هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويعتقد أن للعوامل الوراثية دور هام فى الإصابة به،مشيرا إلى أنه ينتشر فى النساء أكثر من الرجال بنسبة 1:3 وعادة ما تبدأ الإصابة به فى سن الطفولة والشباب.

وأشار أستاذ ورئيس قسم الأمراض المناعية إلى أن هذا صلابة مرض الجلد الموضعى يظهر فى شكل بقع سميكة ومتصلبة فوق الجلد وتكون هذه البقع ملتصقة بالأنسجة والعظام الموجودة أسفل الجلد المصاب، ويحدث المرض نتيجة زيادة ترسب الياف الكولاجين فى الأنسجة تحت الجلد، ويصيب الجلد فى مناطق الجذع والوجه أو الأطراف وبمساحات مختلفة وينتج عنه اختفاء الشعر فى الأماكن المصابة.

وتابع الدكتور عادل محمود: هذا المرض لا يؤثر على الأعضاء الداخلية للجسم أو النمو الطبيعى أو متوسط عمر المريض بمعنى أنه لا يظهر بسببه شيخوخة مبكرة.

وأوضح د. عادل أن تشخيص المرض يكون بالفحص الإكلينيكى للمريض أو فحص الدم الذى يظهر فى حالة الإصابة أجسام مضادة "مثل مضادت الإنزيم توبوأيزوميراز أو مضادات الهيستون".

ويعتمد علاج مرض صلابة الجلد الموضعى على استخدام مشتقات الكورتيزون سواء كدهانات موضعية أو فى شكل حقن موضعى للأماكن المصابة بالجلد وأحيانا عن طريق الفم كما ثبت أن بعض مشتقات أدوية الملاريا وفيتامين"د" لها تأثير إيجابى فى التقليل من صلابة الجلد بالمناطق المصابة.

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