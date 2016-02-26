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د. الخزيم يلتقي القيادات الأمنية بالمسجد الحرام

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د. الخزيم يلتقي القيادات الأمنية بالمسجد الحرام د. الخزيم يلتقي القيادات الأمنية بالمسجد الحرام

    التقى نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم بمكتبه، بمساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء د. سعود الخليوي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي، وقائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الشريف.

واطلع الخزيم خلالها على الجهود التي تقدمها الجهات الأمنية المختصة بأمن الحج والعمرة خلال موسم العمرة لزائري المسجد الحرام لتوفير أرقى الخدمات لهم.

وقد جرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون بين الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام، وقوة أمن الحج والعمرة بما يحق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى الخدمات لرواد وقاصدي بيت الله الحرام. وأشاد الخزيم بجهود رجال الأمن العظيمة التي بذلوها في خدمة الأمن والمواطن بالمسجد الحرام وحثهم على المزيد من الجهد في خدمة الحجاج والعمار والزوار تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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