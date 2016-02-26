ملتقى لتعزيز الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية بجامعة نايف.. الأحد

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يوم الأحد المقبل بمقرها في الرياض ملتقى "تعزيز برامج الأمن والسلامة العامة في المؤسسات التعليمية".

ويشارك في أعمال الملتقى الذي تنظمه كلية العدالة الجنائية، وإدارة المؤتمرات بالجامعة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، مشاركون ومشاركات من وزارات الداخلية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والمؤسسات التعليمية والتربوية والجهات ذات العلاقة من 19 دولة عربية.

ويهدف الملتقى إلى تفعيل التشريعات والأنظمة الخاصة بتحقيق الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، وتحديد متطلبات الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، والعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة ببرامج الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، والاستفادة من التجارب العربية والإقليمية والعالمية في مجال الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، واقتراح إستراتيجيات فاعلة لتحقيق الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية.

وسيناقش الملتقى أوراقه العلمية من خلال عدد من المحاور المهمة، تشمل التشريعات والأنظمة ودورها في تعزيز برامج الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، ومتطلبات الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة ببرامج الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، والتجارب العربية والإقليمية والعالمية في مجال تعزيز برامج الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية، والإستراتيجيات المقترحة في مجال تعزيز برامج الأمن والسلامة بالمؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تضطلع بدور فاعل في مجال تنفيذها للإستراتيجيات العربية في مجال السلامة والوقاية، تحقيقاً لأهداف الجامعة ورؤيتها في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.