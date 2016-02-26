رئيس نيجيريا يؤدي مناسك العمرة

مكة المكرمة، جدة - واس

أدى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا والوفد المرافق له مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة. وكان الرئيس النيجيري قد وصل إلى جدة مساء الاربعاء قادمًا من المدينة المنورة، حيث استقبله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ومندوب عن المراسم الملكية.