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ضبط 346 مخالفة مرورية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط 346 مخالفة مرورية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط 346 مخالفة مرورية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، مساء أمس الخميس، فى بيان لها، عن ضبط 346 مخالفة مرورية، 40 محكوما عليهم، و4 قضايا تموينية ، و17 مخالفة مرافق متنوعة.

كما شنت المديرية حملة أمنية تمشيطية بمنطقة "ابنى بيتك" دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وأسفرت عن ضبط 20 مشتبه بهم بينهم محكوم عليه، و جار الكشف عنهم سياسيا وجنائيا .

كما تمكنت الخدمات المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية وهى "الطاسة ، صدر حيطان ، النسيلة ، التمد ، النقب"، من فحص 265 سيارة، و 42 مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات ، وفحصت كمائن المنطقة الغربية، رمانه ـ بئر العبد ، 60 سيارة ومستقليها ، و70 مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات وتنفيذ 2 حكم قضائي بدائرة قسم شرطة ثان العريش .

وعثر ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نخل، أثناء المرور بدائرة القسم ، على سيارة ماركة أيسوزو موديل 1998 بدون لوحات معدنية، وبرفع بصمتى الشاسيه، تبين أن أرقام الشاسيه مطموسة وبالكشف عليها تبين أن السيارة تحمل رقم 41742 نقل الإسكندرية ومبلغ بسرقتها في محضر سنة 1998 جنح قسم شرطة الحمام ،مرسي مطروح عن بلاغ "جمعة إ م ع" .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان العريش من ضبط " وائل س ث ش "، بدائرة القسم، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال سيناء.

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مصر 365