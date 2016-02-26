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محامى يحيى الكومى: انقضاء الدعوى ضد موكلى بالتصالح عقب سداده 16 مليون يورو

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محامى يحيى الكومى: انقضاء الدعوى ضد موكلى بالتصالح عقب سداده 16 مليون يورو محامى يحيى الكومى: انقضاء الدعوى ضد موكلى بالتصالح عقب سداده 16 مليون يورو
قال أسامة طه، دفاع رجل الأعمال، يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الأسبق، إن محكمة جنح مستأنف النزهة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، على الأحكام الصادرة ضده من محكمة أول درجة بالحبس 20 عاماَ، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد .

وأضاف "طه"، لـ"اليوم السابع"، أن موكله سدد مبالغ قبل إجراء عملية التصالح فى عدد من قضايا الشيكات بدون رصيد تقدر بمبلغ 16 مليون يورو .

كان المستشار محمد البشلاوى رئيس نيابة شرق القاهرة، قد أمر بإخلاء سبيل رجل الأعمال، يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الأسبق بعدما سدد جزءا من المبالغ المالية للتصالح فى قضية شيك بدون رصيد لصالح أحد رجال الأعمال، والذى أمر بإيقاف التنفيذ واستكمال إجراءات التصالح.

كانت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على رجل الأعمال يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات، والهارب من أحكام حبس نهائية بلغت 20 عاما.

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