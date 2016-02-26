حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 26 فبراير

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26/2/2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 26/2/2016

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طفرة كبيرة على مستوى أدائك المهنى فستشعر بتحسن ملحوظ بعد فترات من التكاسل والتراخى عن العمل، لذلك حاول أن تحافظ على هذا المستوى لأكبر قدر ممكن حتى تنال من طموحك وأحلامك، ولا تتعجل من النتائج الإيجابية لأنها مقبلة.على الرغم من الاستقرار الذى عاشه بناء ها البرج لفترات طويلة من الناحية العاطفية، إلا أنهم سيمرون بأزمة كبرى وفارقة فى حياتهم، ربما تمر سريعا وربما تستمر لفترات مؤرقة قد تؤدى إلى نتائج غير مرغوب بها.حالة نفسية سيئة ستمر بها نتيجة للتأرجح فى حياتك العاطفية ونتيجة لأنك تشعر بعدم الاستقرار، لذلك حاول ان تتمسك بهدوئك حتى لا تعرض نفسك إلى المشاكل.للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.أنت على أعقاب مرحلة جديدة فى حياتك المهنية، تتطلب منك قدراً كبيراً من التفكير والتفرغ، تطرح مجموعة من الأفكار تلقى إعجاب المحيطين بك، لكنها تتطلب دعمًا من عدد من الأشخاص المقربين حتى تخرج بشكل مميز يليق بطبيعة الفكرة، اغتنم هذه الفرصة وطور من أفكارك واجعلها دائماً متجددة.تسترجع مجموعة من المواقف التى جمعتك بعدد من الأصدقاء القدامى، وتحاول تكرار هذه المواقف والأيام مرة آخرى، لكن مبادرتك هذه لن تنفع، خاصة أن الظروف الاجتماعية لك ولأصدقائك غير متكافئة، ولابد من ترتيب هذه الأمور جيدًا، حتى تعود علاقتكم كما كانت.>الجدى على الصعيد الصحى:>وعكة صحية خفيفة تترك معك أثر بسيط، لكنه لم يظهر حالياً، أنت من الأشخاص الذين يتركون مشكلاتهم الصحية تتفاقم، لذلك تجد صعوبة فى التعامل مع مشكلاتك الصحية، زيارة الطبيب ستكون ضرورية هذه الفترة، والالتزام بمواعيد الدواء ستكون من أساسيات حياتك فى الفترة المقبلة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة حاسمة فى حياته، بعد اقتراب تنفيذه لمشروع جديد على المستوى المهنى، بمساعدة عدد من الأشخاص المقربين فى محيط العمل، ويظهر ذكاء برج الجدى فى القدرة على تجديد افكاره وتطويرها بشكل سريع، واسترجاع العلاقات بالأصدقاء القدامى من أهم الأشياء التى تشغل بال مولود الجدى حالياً.برج الجوزاء على الصعيد المهنى: اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، قد تكون على رأس القائمة فى أى اجتماع أو تفاوض، سوف تبحر إلى مرحلة أخرى فى حياتك بكل سهولة، ستكون موضع تقدير جهود مديرينك اليوم، إذا كنت تخطط للاستثمار اليوم فى مشروع معين، قد تحصل على صفقة جيدة به، عليك قراءة الوثائق بعناية قبل الموافقة على الشروط.

على الصعيد العاطفي: لا تغامر بشئ عندما يتعلق الأمر بالعلاقة، تذكر أنك فى مرحلة مضطربة عاطفياً، لكن شريكك سوف يقدم لك هدية ثمينة اليوم بدون مناسبة، دع تصرفاتك تخرج بتلقائية دون تجميل، لديك وقت لتقضيه بطريقة جيدة مع أصدقائك والمقربين، يجب أن لا تفقد الأمل اليوم فى علاقتك بشريكك، حاول أن تتخذ خطوة لتحسين العلاقة بينكم.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي: عندما كنت تشعر بإرهاق لم تهتم بالذهاب إلى الطبيب، ولكنك أيضا تحتاج اليوم لزيارة الطبيب بشكل فورى، لا تخجل من الظهور أمام الجميع وأنت بهذا الشكل المريض، حاول أن تشرب كميات كبيرة من المياه هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: سوف يسود جو من الهدوء فى المنزل اليوم، وسوف تزول التوترات، ستحاول نشر الفرحة بين أولادك اليوم، عليك أن تجد طرق جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة.

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

>الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26/2/2016

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حالة من الإحباط تسيطر عليك بعد فشلك فى تنفيذ مجموعة من المهام المخولة إليك، بسبب حالة الضغط العصبى التى تعيش فيها، تواجه مجموعة من المشكلات فى محيط العمل، بسبب عدم تحملك انتقادات الآخرين لأفعالك باستمرار، حالتك المادية تواجه صدمة قوية، بعد خسارة تتكبدهاربما تكون حالة الإحباط التى تعانى منها على المستوى المهنى، بسبب مشكلاتك المتراكمة مع شريك حياتك، أنت من الأشخاص الذيت يتحملون كثيراً ولا يفصحون عن مشاعر الغضب الموجودة داخلهم، إلا بعد فترة طويلة، لذلك تكون لحظات غضبة غير محتملة بالنسبة للعديد من الأشخاص.تعانى من مجموعة من المشكلات الصحية المؤقتة مثل الصداع النصفى، وصعوبة فى التنفس بسبب الضغوط العصبية والنفسية التى تعيشها، أنت من الشخصيات الذين تؤثر عليهم حالتهم المزاجية فى معظم الأوقات، لذلك تعامل مع الأمور بشكل أكثر هدوءاً حتى لا تتفاقم المشكلات.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش فترة متوترة فى حياته على جميع المستويات المهنية والعاطفية والمادية والصحية، فبالرغم من شخصية الحمل المسالمة، إلا أن تحمله الزائد يضعه فى كثير من المواقف الصعبة التى تظهر فيها صفاته الحنونة والصبورة، لكنها تؤثر سلباً على صحته بسبب الضغوط التى يتحملها وتتسبب فى مزيداً من المشكلات الصحية التى تزعجه.برج الدلو على الصعيد المهنى: سوف تظهر الفتن فى المسار الخاص بك اليوم، ولكن لا بد أن تلتزم الصراط المستقيم، زملاؤك فى العمل يحاولون تخطيط المكائد لك كن حذراً، فإنه لن يكون من السهل اختيار الطريق الصحيح، إذا كنت لا تستطيع أن تختار الطريق الصحيح بنفسك، استعن بصديق مقرب لديك.

على الصعيد العاطفي: لقد تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة والوقت الآن مناسب لنزهة ودية معاً، حاول الذهاب إلى السينما اليوم مع شريك حياتك، فالأجواء تدعوك للرومانسية، يمكنك الآن مفاجآة شريك حياتك بشئ كنت قد أخفيته عليه من فترات طويلة.

برج الدلو على الصعيد الصحي: قد تحصل على التأمل قليلا من نفسك اليوم والبدء فى تحليل مشاعرك الخاصة، ولكن على نظرة أعمق قد تشعر أن هذا هو الوقت المناسب لك لتغيير! توقع نتائج سلبية على صحتك اليوم، لذلك، مجرد الحفاظ على السلام العقلى والاستمرار فى التركيز سيكون مفيداً.

>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: اليوم قد تحصل على استقرار عاطفى حول قضايا معينة كانت تتطلب منك أن تكون أكثر عناية، التمييز بين ما تريده وما يريده لك الآخرون أمر محير، لكنك بحاجة إلى اتخاذ قرار عاجل.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/2/2016

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد المهنى: هناك عدد من الفرص المختلفة بشأن المالية والمهنية تفتح أمامك اليوم، كنت قد بدأت فى الشعور بالإرهاق من العمل، يجب الحرص على عدم السماح لهذا التردد أن يثنيك عن ما تريده، يمكن أن تغير تمامًا المستقبل المالى الخاص بك، العمل السريع والحاسم هو ضرورة اليوم.لقد تم حفظ الأشياء لنفسك، لقد حان الوقت أن تقترب من شريك حياتك، عليك مواجهة أسرارك والمخاوف الخاصة بك، سمة الشك التى يتسم بها شريك حياتك تجعل الكثير من الخلافات تزداد حدة بينكم، كن هادئًا اليوم.

برج القوس على الصعيد الصحي: هذا هو الوقت المناسب للتقليل من الطعام الذى تتناوله، فالسمنة تجعل لديك مشاكل فى التنفس عديدة، كما تسببت لديك فى إرهاقك من المشى سريعاً، حان الوقت لعمل نظام غذائى خاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة يمكن أن تنشأ فى المسار الخاص بك الآن، شهدت سلسة من المشكلات الخاصة بك خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا يشير إلى ضرورة تغيير عدة أشياء فى شخصيتك ولكن اليوم ستكون هناك عقبات واضطرابات يمكن أن تؤثر على الإنتاجية ومزاجك، مضاعفات غير متوقعة يمكن أن تؤدى إلى توقف المشروع.

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

>الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 26/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 26/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26/2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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تتحايل على المواقف بذكائك المعتاد، وتحاول إصلاح ما أفسده بعض الزملاء المقربين فى العمل، تجد نفسك أمام مجموعة من الخيارات، وتصل إلى الخيار الأمثل بسبب حدسك القوى فى هذه الأمور، كلامك الطيب يجعلك من الشخصيات الذين يمتلكون قبولاً عند كثير من الأشخاص فى محيط العمل.انت من الشخصيات التى تتأثر جداً بالكلام الذى يحمل فى داخله إيحاءات لمعانى أبعد من التى تقال، لذلك تركز دائماً فى كلام شريك حياتك، مما يزيد من اهتمامك بتفاصيله، وينعكس ذلك على أجواء العلاقة بينكما، التى تتسم هذه الفترة بالاستقرار والهدوء، فحاول ان تحافظ على هذه الأجواء.حالتك الصحية مستقرة، لكن مواعيد نومك الخاطئة، تجعلك دائماً تبدو بشكل مرهق، والإهمال فى النواحى الغذائية ربما يتسبب لك فى كثير من المتاعب فى الفترة المقبلة، حاول أن تصلح عادات نومك واحصل على قسط كاف يومياً من النوم، حتى تحافظ على طاقتك وتجددهايتوقعل علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يعيش فترة مميزة فى حياته، حيث يظهر ذكائه فى التعامل مع المواقف الصعبة ولمحرجة فى محيط العمل، ويحظى بقبول خاص عن رؤسائه وزملائه، والاهتمام بالتفاصيل يدعم علاقته بشريك حياته، لكن إهمال الميزان فى صحته ربما يتسبب له فى مشكلات على المدى الطويلنتيجة للعصبية المفرطة والشد العصبيى الداشم الذى يعانى منه أبناء هذ البرج سيفقدون بع من مهامهم فى العمل وربما تكون العقوبات أكثر من ذلك لهذا يجب ان يتوخوا الحذر ويكونوا أكثر هدوءا حتى لا يعودوا ويندمون.نوع من الاستقرار العاطفى سيمر به أبناء الثور فلا جديد فى حياتهم الرومانسية سواء الهدوء والابتعاد عن المشاكل.كن أكثر حرصا على صحتك وعلى تعاليم الطبيب الخاص بك حتى لا تزيد من المشاكل البسيطة وتتحول إلى أزمات صحية كبرى .للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.على الرغم من العقلانية والصبر وقوة الملاحظة التى يتسم بها أبناء هذا البرج، إلا أنهم سيتعرضون لبعض المواقف فى مكان عملهم تفقدهم صوابهم وتجعلهم غير قادرين على متابعة أعمالهم بشكل صحي، لذلك يجب أن يحافظوا على هدوئهم .الجانب العاطفى هو الأنجح فى حياتهم فى تلك الفترة لأنهم سيشعرون بان حبيبهم هو الشخص الوحيد الذى يدرك مصلحتهم جيدا ويعرف كيف يخرجهم من مشاكلهم .يجب أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تدخل نفسك فى مشاكل صحية انت فى غنى عنها من البداية .للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.على الرغم من العقلانية والصبر وقوة الملاحظة التى يتسم بها أبناء هذا البرج، إلا أنهم سيتعرضون لبعض المواقف فى مكان عملهم تفقدهم صوابهم وتجعلهم غير قادرين على متابعة أعمالهم بشكل صحي، لذلك يجب أن يحافظوا على هدوئهم .الجانب العاطفى هو الأنجح فى حياتهم فى تلك الفترة لأنهم سيشعرون بان حبيبهم هو الشخص الوحيد الذى يدرك مصلحتهم جيدا ويعرف كيف يخرجهم من مشاكلهم.يجب أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تدخل نفسك فى مشاكل صحية انت فى غنى عنها من البداية .للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.على الرغم من الحالة التى انتابت هذا البرج من الكسل وعدم القدرة على العمل إلا أنهم ما زالوا محتفظين ببعض الطاقة التى ستعوضهم عن هذا التراجع وستجعلهم فى المقدمة مرة أخرى.الحب أيضا سيشكل عامل هام فى رحلة الرجوع على مستواهم الطبيعى، فمزيد من الحنان والعطف سيكون له دور كبير فى تشجيعهم على العمل مرة أخرى.حالة نفسية سيئة ستمر بها نتيجة للتأرجح فى حياتك العاطفية ونتيجة لأنك تشعر بعدم الاستقرار، لذلك حاول ان تتمسك بهدوئك حتى لا تعرض نفسك إلى المشاكل.الحالة الصحية ربما تتعرض على قليل من الوعكات والأزمات لكن لا داعى للقلق فكلها أعراض زائلة ستمر مرور الكرام.