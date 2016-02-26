كاسياس يتحدث لأول مرة عن سبب الحرب مع مورينيو.. ' والدم الفاسد ' مع برشلونة

"الأمور في الأشهر الأخيرة لم تكن على ما يرام معه.. كان موقفا قبيحا" هكذا تحدث إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو عن علاقته السيئة مع مدربه السابق في ريال مدريد جوزيه مورينيو وسبب العداء بينهما.

خلال العام الأخير لمورينيو مع ريال مدريد لم يكن يشارك كاسياس بشكل مستمر.

كما أن التقارير الصحفية آنذاك أشارت إلى أن هناك حربا كلامية بين الثنائي في الخفاء بعد محاولة الحارس الإسباني إصلاح الخلافات أو التي سميت بـ"الدم الفاسد" بين لاعبي الفريق الملكي وبرشلونة، فما حقيقة ما حدث؟

كاسياس يتحدث لأول مرة عن سبب العداء مع مورينيو وذلك في تصريحاته لقناة "أر تي في إي" التليفزيونية الإسبانية.

وكل ما يلي على لسان إيكر كاسياس.

"مورينيو لم يتقبل فكرة إنني تحدثت مع لاعبي برشلونة لإزالة الخلافات بيننا في ريال مدريد وبينهم أثناء تواجدنا في معسكر المنتخب الإسباني".

"تحدثت مع شابي هيرنانديز وكارليس بويول لكنني لم أقل سامحوني كما نقل أحد الصحفيين ذلك الحديث لمورينيو".

"ما قلته هو إننا لا يمكن أن نستمر في خلافاتنا نحن بذلك ندمر الكرة الإسبانية، أنا لا أتحدث عن اللاعبين الأجانب، لكن الكرة الإسبانية لديها منتخب ويجب أن يبقى متحدا".

"الموسم الأخير لمورينيو مع ريال مدريد بدأ بشكل طبيعي لكنه ظن في وقت ما أن أنطونيو أدان كان يقدم أداء أفضل مني ولذلك كان يشركه على حسابي وهو المدرب له مطلق الحرية في اختياراته".

"بعد ذلك أصبت في شهر يناير وبدأت الشائعات الحمقاء في الانتشار في الوقت الذي كان فيه كل همي الشفاء من تلك الإصابة فقط والعودة للتدرب مع الفريق والمنافسة مرة أخرى".

"بعد شفائي من الإصابة اعتقد مورينيو أن دييجو لوبيز كان يلعب بشكل جيد ولكن بدأت بعض التلميحات من جانبه عني في المؤتمرات الصحفية".

"حاولت الابتعاد قدر المستطاع عن الحرب التي بدأت بين مشجعين مورينيو ومشجعيني ولم أتحدث مطلقا عن ما يحدث، ولكنني فوجئت باتهامي بإنني أقوم بجلب أشخاص آخرين للتحدث نيابة عني".

"هل نحن مجانين؟ هل الناس ليس لديهم أحكام على أنفسهم أو من حقهم إصدار قراراتهم الخاصة ليقوموا بجلب آخرين للتحدث نيابة عنهم"؟

"لقد تحدثت مع مورينيو في مرات عديدة لكن في العام الأخير له مع الفريق لم نتحدث أبدا كان موقفا قبيحا، ولكنني أظن أن صمتي آنذاك كان أفضل شيء".