حدث تاريخي لمانشستر سيتي في 6 أرقام تحققت في دوري الأبطال

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على حساب دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى تعادل آيندهوفن الهولندي على ملعبه ووسط جمهوره أمام أتلتيكو مدريد من دون أهداف.

بعد المباراتين يستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام والإحصائيات من خلال السطور التالية.

** أصبح لاعب بي إس في آيندهوفن جاستون بيريرو لوبيز أصغر لاعب يتعرض للطرد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث يبلغ من العمر 20 عاما.

** حافظ أتلتيكو مدريد مع مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني على نظافه شباكه في 121 مباراة من أصل 234.

** لأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي يسجل هدفين أو أكثر في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

** يعد مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق فوزًا في المسابقات الأوروبية في عام 2016.

** فوز مانشستر سيتي هو الأول له في دور الستة عشر في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

** أصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يسجل 3 أهداف أو أكثر خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2010 عندما فاز مانشستر يونايتد عل ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.