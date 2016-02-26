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تقرير فيسبوك - تعرف على أكثر المدن تشجيعا لروما.. مفاجأة مصرية

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تقرير فيسبوك - تعرف على أكثر المدن تشجيعا لروما.. مفاجأة مصرية تقرير فيسبوك - تعرف على أكثر المدن تشجيعا لروما.. مفاجأة مصرية

مع اقتراب صفحة نادي روما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى رقم 7 مليون، هل تعلم ترتيب مدينتك طبقا لعدد مشجعي روما بها؟

الجناح المصري محمد صلاح انضم إلى كتيبة روما ليطلق مع الذئاب.

ومع انضمام صلاح إلى روما ارتفع نسبة تواجد المصريين والعرب في صفحة نادي روما الرسمية. ولكن من كان يتخيل أن تكون القاهرة هي أكثر مدينة يتواجد بها مهتمين بنادي روما.

الموقع الرسمي لنادي روما استعرض تقريرا عن أكثر 50 مدينة يتواجد بها مشجعين لنادي العاصمة الإيطالية.

مفاجأة مصرية

المفاجأة المصرية تظهر هنا. القاهرة هي أكثر مدينة في العالم يتواجد بها متابعين لصفحة نادي روما.

القاهرة تتفوق على العاصمة روما نفسها والتي تأتي في المركز الثاني في عدد المتابعين لصفحة الذئاب الرسمية.

مدينة الإسكندرية تأتي في المركز الثالث كأكثر مدينة تتابع صفحة روما.

ثم رابعا مدينة الجيزة. المدينة المصرية الأخرى جاءت في المركز الـ11 وهي طنطا ثم المنصورة في المركز الـ12.

المتابعة المصرية مستمرة، فتتواجد مدينة الزقازيق في المركز الـ18 وسوهاج في الـ23.

مدينة الإسماعيلية تأتي في المركز الـ30 والمحلة الكبرى في الـ31 والمنيا 32.

في المركز الـ34 تأتي مدينة بورسعيد ودمياط في الـ36 ومدينة السويس في الـ39.

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