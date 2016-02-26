بالفيديو - ليفربول يحجز مقعده في دور الـ16 للدوري الأوروبي

(إفي): حجزت فرق ليفربول الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وباير ليفركوزن الالماني وسبارتا براغ التشيكي مقاعدها في الدور الستة عشر بدوري أوروبا لكرة القدم.

وتأهل ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أوروبا بفوزه على أرضه في مباراة إياب دور الـ32 بهدف نظيف على أوجسبورج الألماني.

جاء هدف العبور للدور التالي على ملعب أنفيلد بتوقيع لاعب وسط الريدز جيمس ميلنر من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة، ليعطي بطاقة التأهل لفريقه الذي كان قد فرض التعادل السلبي على أوجسبورج في لقاء الذهاب.

وأطاح شاختار دونيتسك بفريق شالكه من البطولة بعدما اكتسح الفريق الألماني في معقله بثلاثية نظيفة.

وكان لقاء الذهاب على ملعب شاختار قد انتهى بالتعادل السلبي، لكن الفريق الأوكراني استطاع التسجيل في الشوط الأول بمباراة الإياب عن طريق مارلوس (ق 26) وزاد الغلة في الشوط الثاني بهدفين لوفاكوندو فيريرا (ق63) وفيكتور كوفالينكو (ق77).

وأكد باير ليفركوزن الالماني تفوقه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بالفوز إيابا 1-2 بعدما حسم لقاء الذهاب على قواعده بهدف نظيف.

ويدين الفريق الألماني بهذا الانتصار لمهاجمه الألماني ذي الأصول المغربية كريم بلعربي الذي أحرز هدفين (ق30 و65) ولاعبه التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي أكمل الثلاثية (ق87) بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق جواو ماريو (ق38).

وسحق سبارتا براغ التشيكي مضيفه كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى الدور التالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-0).