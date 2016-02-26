سكاي سبورتس: كونتي مديرا فنيا لتشيلسي

أكدت شبكة سكاي سبورتس تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مديرا فنيا قادما لتشيلسي خلال الأيام القليلة القادمة.

جوزيه مورينيو رحل عن تشيلسي بعد مستوى كارثي مع البلوز. قبل أن يستقر تشيلسي على تعيين جوس هيدينك كمدير فني مؤقت للفريق لنهاية الموسم.

الإيطالي كونتي مرتبط بعقد مع المنتخب الإيطالي سينتهي بعد نهاية مشوار المنتخب في بطولة أمم أوروبا فرنسا 2016.

وأوضحت شبكة سكاي في خبر عاجل اتفاق كونتي على تولي تدريب تشيلسي لمدة 3 سنوات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة من قبل البلوز في الـ10 أيام المقبلة.

مشوار تشيلسي في دوري أبطال أوروبا مستمر وينتظر مواجهة صعبة في إياب دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان بعد الخسارة ذهابا 2-1.

في الدوري يحتل الفريق المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مباراة.

كونتي

كونتي قاد يوفنتوس للفوز بثلاث بطولات دوري إيطاليا على التوالي، وهو رقم قياسي سيظل مكتوبا باسم المدرب صاحب الـ44 عاما.

المدرب الذي كان من نجوم يوفنتوس كلاعب، هو أحد المدربين أصحاب النظريات الشهيرة، والذي طور خطة 3-5-2 وممن أعادوها للحياة ونشروها في العالم مجددا.

تشيزاري برانديللي تقدم باستقالته من تدريب الأتزوري، بعد الإخفاق في كأس العالم 2014، وبعد رحيل كونتي عن يوفنتوس فاز في سباق تدريب المنتخب الإيطالي.

مشروع كونتي الجديد

"يمكنك أن تُغير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-2-5 هكذا صرح أنطونيو كونتي المدير الفني لإيطاليا في حوار سابق مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كونتي الذي تألق مع يوفنتوس بخطته 3-5-2 التقليدية، يرى أن إيطاليا تملك من اللاعبين ما يجعلها قادرة على اللعب بخمسة مهاجمين.

ومثلما أعاد المدرب صاحب الـ45 عاما، النظر بإهتمام لطريقة 3-5-2 .. ربما لا نتعجب إذا وجدنا إيطاليا تلعب بطريقة 3-2-5.

في حواره مع (فيفا) أجاب على سؤال.. لماذا تستخدم طريقة 4-2-4 و4-3-3 في التشكيل؟

فكانت إجابة كونتي نصا "أستخدم هذه الطرق لأن معظم اللاعبين الذين أختارهم يلعبون بها مع أنديتهم، ليس فقط يوفنتوس هو من يلعب بتلك الطرق".

وأضاف "هذا هو التطور كرة القدم النموذجي".

وتابع كونتي "يمكن أيضا أن تتحول الطرق مستقبلا إلى 3-2-5 اعتمادا على كيفية إدارة المباراة بالأسماء المتاحة".

وأتم "لا توجد فرق كثيرة تلعب بهذه الطريقة في وجود خمسة مهاجمين ولكن أعتقد أن إيطاليا يمكنها أن تتقدم للأمام نحو هذا النوع من الخطط".

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