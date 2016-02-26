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بالفيديو – الانتقام.. مانشستر يونايتد يعاقب متييلاند بخماسية

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بالفيديو – الانتقام.. مانشستر يونايتد يعاقب متييلاند بخماسية بالفيديو – الانتقام.. مانشستر يونايتد يعاقب متييلاند بخماسية

تأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد اكتساحه لضيفه متييلاند الدنماركي بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس.

واستضاف يونايتد بملعبه أولد ترافورد منافسه متييلاند في إطار إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي وذلك بعد الهزيمة ذهابا بهدفين لهدف.

افتتح الفريق الدنماركي أهداف المباراة في الدقيقة 27 عن طريق بيوني سيستو، لكن الرد جاء قاسيا بعد ذلك.

وبعد خمس دقائق عدل يونايتد النتيجة بعدما سجل نيكولاي بودروف لاعب متييلاند هدفا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 43 أضاع خوان ماتا فرصة تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر بعدما تصدى حارس الفريق الدنماركي لركلة جزاء منه.

وفي الدقيقة 63 سجل اللاعب الشاب ماركوس راشفورد أول أهدافه مع يونايتد في مسيرته والثالث لفريقه، قبل أن يضيف الرابع في الدقيقة 75.

واحتسبت ركلة جزاء ثانية لليونايتد سجل منها أندير هيريرا الهدف الرابع، قبل أن يختتم ممفيس ديباي حفلة الشياطين الحمر بهدف خامس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد للاعب متييلاند أندري رومير بعد حصوله على إنذارين.

وتعد هذه المباراة هي المرة الأولى التي يسجل فيها يونايتد خمسة أهداف في مسابقة أوروبية بملعبه بعد اكتساح روما في عام 2007 بسبعة أهداف لهدف.

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فيديو اليوم السابع

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