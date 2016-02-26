تقرير في الجول – من هو مفاجأة يونايتد الذي استغل الحزن ليحوله لفرح في 12 دقيقة

مفاجأة لم تكن في حسبان المدير الفني لمانشستر يونايتد لويس فان جال هو اللاعب ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الشاب ويبدو أنه قد يفرض اسمه على التشكيل خلال الفترة المقبلة.

القصة بدأت حينما قرر فان جال ضم راشفورد لاعب فريق الشباب لقائمة الفريق التيت تستعد لملاقاة متييلاند في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتضمنت القائمة اسم اللاعب على مقاعد البدلاء ولكن أثناء عمليات الإحماء أصيب أنتوني مارسيال ليضطر فان جال للدفع براشفورد.

ونجح اللاعب صاحب الـ18 عاما في تسجيل هدفين في خلال 12 دقيقة فقط ليساعد يونايتد في التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد الفوز بخمسة أهداف لهدف (شاهد أهداف المباراة).

فما هي مسيرة اللاعب الذي جعل الجميع يتسائل عنه بعد تسجيله لهدفين وتقديمه لمستوى مميز في أول مباراة له مع يونايتد؟ نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تقريرا أوضحت فيه مسيرته.

انضم راشفورد لصفوف يونايتد بعد صراع مع مانشستر سيتي قادما من نادي فليتشر موس جونيور ليسير على خطى وس براون وداني ويلباك وبورثويك جاكسون اللاعب الشاب أيضا.

بدأ راشفورد مسيرته مع يونايتد في فريق تحت 18 عاما وأصبح لاعبا قويا في صفوفه قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 21 عاما بعد ذلك بوقت قصير.

شارك خلال الموسم الجاري في دوري أبطال أوروبا للشباب وسجل هدفين في مباراته الأولى ضد أيندهوفن، وأحرز هدفا آخر من ركلة جزاء أمام فولفسبورج.

أما أول أهدافه المحلية مع فريق تحت 21 عاما جاء ضد ليستر سيتي حينما اكتسح يونايتد منافسهم بستة أهداف لهدف، وكل ذلك جعل فان جال يقوم بتصعيده للتدرب مع الفريق في أكثر من مرة.

هذا بالإضافة لوجود اسمه في قائمة مباراتي ليستر سيتي وواتفورد ولكنه لم يشارك في كلا المباراتين حيث بقى على مقاعد البدلاء.

وسجل راشفورد ثمانية أهداف في 15 مباراة مع فريق تحت 18 عاما، وثلاثة في سبع مباريات مع فريق تحت 19 عاما، وهدفا واحدا في تسع مباريات مع فريق تحت 21 عاما.

كيف يلعب

يتميز ماركوس راشفورد بتسديداته القوية واللعب في أكثر من مركز حيث يستطيع اللعب كمهاجم أو في خط الوسط المهاجم وتأدية الدور رقم 10 في الملعب.

وأوضح تقرير الصحيفة الإنجليزية أن اللعاب الشاب لديه عين جيدة على المرمى وقوي للغاية في الألعاب الثابتة.

وأشار التقرير إلى أن راشفورد تطور كثيرا خلال آخر 18 شهرا ما جعل مدربي أكاديمية يونايتد يشيدون به كثيرا.

قالوا عنه

وتحدث مدير أكاديمية مانشستر يونايتد الجديد نيكي بات عنه قائلا:"ماركوس لاعب رائع للغاية وموهوب ويبذل الكثير الجهد والعمل خلال التدريبات".

وأضاف"هو يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف".

كما أشاد به مدربه في فريق الشباب بول ماكجنيس الذي قال:"هو ينضج ويتطور بشكل سريع، ويعرف كيف يلعب بشكل مميز خلال المباريات ويبذل جهدا كبيرا كي يواصل التحسن".