«كلية آل مكتوم» في إسكتلندا تخرج برنامج التعددية الثقافية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحتفل كلية آل مكتوم للتعليم العالي في دندي في إسكتلندا اليوم، بتخريج الدفعة الـ 22 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، الذي بدأ في الخامس من فبراير الحالي.

شارك في الدورة 60 طالبة من الجامعات الإماراتية وجامعة القاهرة المصرية وجامعة مالايا الماليزية، وتشمل الجامعات والكليات التي شاركت طالباتها جامعات الإمارات والشارقة وزايد وأبوظبي والبريطانية في دبي والأميركية في دبي والأميركية في الشارقة وكلية التقنية العليا بنات وكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بجانب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، التي تشارك للمرة الثانية، وجامعة مالايا الماليزية، للمرة الثالثة.

يحضر حفل التخريج الذي يقام في مقر الكلية ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء الكلية، وبوب دنكن عمدة مدينة دندي، بجانب مديري ومسؤولي الجامعات الإماراتية المشاركة، وجامعتي مالايا والقاهرة، وأعضاء مجلس أمناء الكلية.

وقال الدكتور حسين جودا ذغار عميد كلية آل مكتوم، إن برنامج الدورة الذي استمر أربعة أسابيع، حيث تستكمل الطالبات الأسبوع الرابع من البرنامج في لندن، اشتمل على محاضرات وورش عمل عن العولمة والتعددية الثقافية والمسلمين والعولمة والاقتصاد الإسلامي في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني حول القيادة والإدارة والقيادة والتعددية الثقافية والقيادة والثقافة.

وأضاف أنه في الأسبوع الثالث، تناولت الدورة حوار وتواصل الحضارات وتطوير الشخصية.. بينما تناول الأسبوع الرابع الذي بدأ في دندي، ويستكمل في لندن، عن المرأة والابتكار والإبداع في مجال إدارة الأعمال والمشاريع وتمكين المرأة كقيادية ومبتكرة في هذا المجال.

لقاء

التقت الطالبات خلال زيارتهن البرلمان الإسكتلندي، بحمزة اليوسف وزير تنمية العلاقات الدولية، الذي أكد أهمية البرنامج الذي تنفذه كلية آل مكتوم.. مشيداً بالعلاقات القائمة بين الإمارات وإسكتلندا، ومعرباً عن أمله في تعزيزها وتنميتها.وثمن الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتمكين المرأة وتطوير قدراتها القيادية، والعمل على تأهيل المرأة كقيادية في المستقبل.