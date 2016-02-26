تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة مصرية؟

انتهى دور الـ32 من الدوري الأوروبي بتأهل الثنائي المصري أحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه إلى الدور المقبل مع سبورتنج براجا وأندرلخت.

أحمد حسن كوكا تألق مع براجا ونجح في التأهل على حساب سيون السويسري.

تريزيجيه غاب عن تأهل أندرلخت الصعب من أراضي اليونان أمام أولمبياكوس.

وقد تٌسفر القرعة عن مواجهة مصرية بين أحمد حسن كوكا ضد تريزيجيه.

ويستعرض FilGoal.com الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 والتي من ضمنها 4 فرق إسبانية و3 إنجليزية و2 ألمانية وفريق إيطالي واحد.

أتليتك بلباو - إشبيلية - فالنسيا - فياريال - مانشستر يونايتد - ليفربول - توتنام - بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن - سبورتنج براجا - سبارتا براغ التشيكي - لاتسيو - شاختار دونستيك - فناربخشه - بازل - أندرلخت.

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة مع عدم وجود أي شروط خاصة بشأن الفرق من البلد الواحد أو فرق المجموعة الواحدة.