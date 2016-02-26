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طحنون بن محمد يحضر أفراح الهاجري والخييلي

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طحنون بن محمد يحضر أفراح الهاجري والخييلي طحنون بن محمد يحضر أفراح الهاجري والخييلي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر بن مذكر الهاجري، بمناسبة زفاف نجله هزاع إلى كريمة سيف عبيد الخييلي، وذلك بقاعة الاحتفالات بمنطقة الخبيصي في مدينة العين.

كما حضر الحفل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من أعيان ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين.

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