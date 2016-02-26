راشد بن حمدان يطلع على خدمات سوق الطيور والحيوانات الأليفة

تفقد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، سوق الطيور والحيوانات الأليفة، حيث قام بجولة ميدانية للاطلاع على المحال والمرافق التابعة للسوق، بحضور عبيد سالم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام، وخليفة حارب مدير إدارة الممتلكات، وفيصل البديوي رئيس قسم الأسواق، وعدد من المشرفين وموظفي السوق.

وخلال الجولة، اطلع الشيخ على سير العمل في السوق والخدمات والتسهيلات التي يقدمها ومعدل الزوار اليومي الذي يعادل 500 زائر في جميع المرافق التابعة من فندق وعيادة ومحال، إلى جانب الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به إدارة السوق وفق أفضل المعايير، حيث يعتبر هذا السوق الأول من نوعه على مستوى الدولة في تقديم الخدمات للهواة والتجار والزوار، ويأتي تنفيذه تحقيقاً لرؤية الدائرة في إنشاء مدينة مستدامة بيئياً، وسعياً منها لتطبيق أرقى معايير الجودة والتمييز، وحفاظاً منها على البيئة والمجتمع، ويعد من المشاريع الرائدة في إمارة دبي، والمتميز بتطبيق معايير المباني الخضراء بنسبة 100 %.

كما اطلع على الأقسام والمرافق التابعة للسوق، حيث تفقد فندق الحيوانات، لرعاية وإيواء وتدريب الحيوانات، والعيادة المتخصصة للكشف عن الحيوانات ومعالجتها وفق أحدث السبل والوسائل، ومركز للحجر البيطري الذي يضمن سلامة السوق وخلوه من الأوبئة والأمراض.