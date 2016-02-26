سلطان بن زايد يحضر أفراح الساعدي والشامسي والهاجري والخييلي

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة عصر أمس الحفل الذي أقامه غريب راشد سالم الساعدي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة حمد سلطان الشامسي وزفاف نجله منصور على كريمة أحمد علي الساعدي وذلك في قاعة الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات في الخبيصي.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد والحضور التهاني والتبريكات إلى العريسين ووالدهما وإلى والدي العروسين وإخوانهما وأقاربهما. كما حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان حفل زفاف هزاع بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري على كريمة سيف عبيد خليفة بلقطري الخييلي والذي أقيم في قاعة الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات. وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس وإخوانه وإلى والد العروس وإخوانها وأقاربها.